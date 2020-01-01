Токеноміка Prove Mom Wrong ($PMW) Дізнайтеся ключову інформацію про Prove Mom Wrong ($PMW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Prove Mom Wrong ($PMW) The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential. Офіційний вебсайт: https://www.provemomwrong.com/ Купити $PMW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Prove Mom Wrong ($PMW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Prove Mom Wrong ($PMW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,12K $ 6,12K $ 6,12K Загальна пропозиція: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Циркуляційна пропозиція: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,12K $ 6,12K $ 6,12K Історичний максимум: $ 0,0003761 $ 0,0003761 $ 0,0003761 Історичний мінімум: $ 0,00000609 $ 0,00000609 $ 0,00000609 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Prove Mom Wrong ($PMW)

Токеноміка Prove Mom Wrong ($PMW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Prove Mom Wrong ($PMW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PMW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PMW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PMW, досліджуйте ціну токена $PMW в реальному часі!

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