Ціна Prove Mom Wrong ($PMW)
Поточна ціна Prove Mom Wrong ($PMW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 164.68K USD. Ціна $PMW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prove Mom Wrong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72K USD
- зміна ціни Prove Mom Wrong протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prove Mom Wrong до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prove Mom Wrong до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prove Mom Wrong до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prove Mom Wrong до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prove Mom Wrong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
+0.60%
-43.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
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