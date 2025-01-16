Ціна ProtonAI (PRAI)
Поточна ціна ProtonAI (PRAI) сьогодні становить 0.00713757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ProtonAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.04 USD
- зміна ціни ProtonAI протягом дня — +4.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ProtonAI до USD становила $ +0.00031969.
За останні 30 днів зміна ціни ProtonAI до USD становила $ -0.0015950527.
За останні 60 днів зміна ціни ProtonAI до USD становила $ +0.0009240376.
За останні 90 днів зміна ціни ProtonAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00031969
|+4.69%
|30 днів
|$ -0.0015950527
|-22.34%
|60 днів
|$ +0.0009240376
|+12.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ProtonAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+4.69%
-5.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Empower Your Trading: Test Strategies, Compete, and Earn Real Rewards. ProtonAI is an innovative project leveraging the Ethereum Blockchain to offer a variety of trading tools and services.
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