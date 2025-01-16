Сьогоднішня ціна ProtonAI (PRAI)

Поточна ціна ProtonAI (PRAI) сьогодні становить 0.00713757 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ProtonAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.04 USD

- зміна ціни ProtonAI протягом дня — +4.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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