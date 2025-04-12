Сьогоднішня ціна ProtoKOLs (KOL)

Поточна ціна ProtoKOLs (KOL) сьогодні становить 0.148929 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна KOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ProtoKOLs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ProtoKOLs протягом дня — +8.37%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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