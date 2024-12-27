Ціна Proteo DeFi (PROTEO)
Поточна ціна Proteo DeFi (PROTEO) сьогодні становить 0.116163 USD з ринковою капіталізацією $ 994.51K USD. Ціна PROTEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Proteo DeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.60K USD
- зміна ціни Proteo DeFi протягом дня — +3.82%
- циркуляційна пропозиція – 8.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Proteo DeFi до USD становила $ +0.00427211.
За останні 30 днів зміна ціни Proteo DeFi до USD становила $ -0.0294566483.
За останні 60 днів зміна ціни Proteo DeFi до USD становила $ +0.0196547331.
За останні 90 днів зміна ціни Proteo DeFi до USD становила $ +0.02986915623267494.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00427211
|+3.82%
|30 днів
|$ -0.0294566483
|-25.35%
|60 днів
|$ +0.0196547331
|+16.92%
|90 днів
|$ +0.02986915623267494
|+34.61%
Останній аналіз цін Proteo DeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+3.82%
+10.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.
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