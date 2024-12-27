Сьогоднішня ціна Proteo DeFi (PROTEO)

Поточна ціна Proteo DeFi (PROTEO) сьогодні становить 0.116163 USD з ринковою капіталізацією $ 994.51K USD. Ціна PROTEO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Proteo DeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.60K USD

- зміна ціни Proteo DeFi протягом дня — +3.82%

- циркуляційна пропозиція – 8.57M USD

Отримуйте оновлення цін PROTEO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PROTEO.