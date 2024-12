Що таке Proteo DeFi ( PROTEO)

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

Ресурс Proteo DeFi (PROTEO) Whitepaper Офіційний вебсайт