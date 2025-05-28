Сьогоднішня ціна PropTech (PTEK)

Поточна ціна PropTech (PTEK) сьогодні становить 3,33 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PTEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PropTech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31,62K USD

- зміна ціни PropTech протягом дня — -3,41%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін PTEK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PTEK.