Ціна PropTech (PTEK)
Поточна ціна PropTech (PTEK) сьогодні становить 3,33 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PTEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PropTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31,62K USD
- зміна ціни PropTech протягом дня — -3,41%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PropTech до USD становила $ -0,117827488574902.
За останні 30 днів зміна ціни PropTech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PropTech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PropTech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,117827488574902
|-3,41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PropTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
-3,41%
-5,13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PropTech Smart has developed a cutting-edge layer-1 blockchain, offering several benefits including scalability, security, interoperability, transparency, and cost efficiency. Our native coin, PTEK, has been meticulously crafted to cater specifically to the real estate industry. With a maximum supply of 21 million PTEK, we aim to ensure increased value, market stability, and protection against inflation. Our tokenomics strategy allocates 90% of the coins for the community and only 10% for the company, fostering transparency and fairness in coin distribution. This approach boosts investor confidence and promotes active community engagement. PropTech is proud to be debt-free and has fully funded all development start-up costs, including the creation of the layer-1 blockchain, blockchain explorer, integration with MetaMask and Token Pocket wallets, Coinstore exchange listing, LBank exchange listing and providing liquidity to the exchange. We have deliberately avoided involving seed investors or whales to maintain a decentralized and fair distribution of coins. This will reduce the risk of market manipulation, ensuring the project is driven by the broader community rather than a select few. Through the integration of Smart Contract, blockchain, web 3.0, and AI technologies, PropTech Smart is poised to revolutionize contract management and establish a secure and efficient ecosystem for our users.
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