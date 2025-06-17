Ціна Proprietary Trading Network (SN8)
Поточна ціна Proprietary Trading Network (SN8) сьогодні становить 19,96 USD з ринковою капіталізацією $ 25,22M USD. Ціна SN8 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Proprietary Trading Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Proprietary Trading Network протягом дня — +0,82%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Proprietary Trading Network до USD становила $ +0,162185.
За останні 30 днів зміна ціни Proprietary Trading Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Proprietary Trading Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Proprietary Trading Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,162185
|+0,82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Proprietary Trading Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,82%
+0,82%
-16,38%
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