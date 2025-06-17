Сьогоднішня ціна Proprietary Trading Network (SN8)

Поточна ціна Proprietary Trading Network (SN8) сьогодні становить 19,96 USD з ринковою капіталізацією $ 25,22M USD. Ціна SN8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Proprietary Trading Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Proprietary Trading Network протягом дня — +0,82%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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