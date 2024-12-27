Ціна Prophet of Ethereum (PROPHET)
Поточна ціна Prophet of Ethereum (PROPHET) сьогодні становить 0.00124749 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна PROPHET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prophet of Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.58K USD
- зміна ціни Prophet of Ethereum протягом дня — +8.27%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prophet of Ethereum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prophet of Ethereum до USD становила $ -0.0000036878.
За останні 60 днів зміна ціни Prophet of Ethereum до USD становила $ -0.0009169883.
За останні 90 днів зміна ціни Prophet of Ethereum до USD становила $ -0.0023421453835568042.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.27%
|30 днів
|$ -0.0000036878
|-0.29%
|60 днів
|$ -0.0009169883
|-73.50%
|90 днів
|$ -0.0023421453835568042
|-65.24%
Останній аналіз цін Prophet of Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.50%
+8.27%
+0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project.
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