Сьогоднішня ціна Prophet of Ethereum (PROPHET)

Поточна ціна Prophet of Ethereum (PROPHET) сьогодні становить 0.00124749 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна PROPHET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prophet of Ethereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.58K USD

- зміна ціни Prophet of Ethereum протягом дня — +8.27%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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