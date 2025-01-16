Сьогоднішня ціна Prophet (PROPHT)

Поточна ціна Prophet (PROPHT) сьогодні становить 5.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PROPHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prophet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.63K USD

- зміна ціни Prophet протягом дня — -2.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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