Ціна Prophet (PROPHT)
Поточна ціна Prophet (PROPHT) сьогодні становить 5.45 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PROPHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prophet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.63K USD
- зміна ціни Prophet протягом дня — -2.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PROPHT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PROPHT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prophet до USD становила $ -0.152011529523257.
За останні 30 днів зміна ціни Prophet до USD становила $ -0.0971097350.
За останні 60 днів зміна ціни Prophet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prophet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.152011529523257
|-2.71%
|30 днів
|$ -0.0971097350
|-1.78%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prophet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-2.71%
+32.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ProphetBots is a highly functional Telegram Trading Bot with a core focus on accelerating the users' potential in making profit. What makes your project unique? With highlights on our perfected signal algorithm (taking into account 15+ conditions scraping masses of data) & industry high revenue sharing percentages, our bot truly is built for mass user adoption amongst the telegram trading shift. History of your project. ProphetBots started production in early August 2023. What started off as a simple idea, quickly developed into a high functional bot with an array of tools at ours user's disposal, that is truly pushing the boundaries within Telegram Trading bots. What’s next for your project? A new game-changing AI Sniper tool. Built from meticulous machine learning, back testing, back testing & more back testing, our AI Sniper will GO-HEAD-TO-HEAD with any other AI Sniper on the market. Focussing on newly added liquidity & every inch of data we acquire on it before the buys start flooding in. Allowing us to get not only the earliest entries, but also the best exits. What can your token be used for? $PROPHET is the official token of ProphetBots. By holding a certain amount of $PROPHET, you are entitled to a set list of benefits & access to our profit-driven trading software.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PROPHT до AUD
A$8.72
|1 PROPHT до GBP
￡4.4145
|1 PROPHT до EUR
€5.2865
|1 PROPHT до USD
$5.45
|1 PROPHT до MYR
RM24.4705
|1 PROPHT до TRY
₺193.257
|1 PROPHT до JPY
¥853.143
|1 PROPHT до RUB
₽560.2055
|1 PROPHT до INR
₹470.989
|1 PROPHT до IDR
Rp89,344.248
|1 PROPHT до PHP
₱318.825
|1 PROPHT до EGP
￡E.274.8435
|1 PROPHT до BRL
R$32.918
|1 PROPHT до CAD
C$7.7935
|1 PROPHT до BDT
৳659.232
|1 PROPHT до NGN
₦8,475.84
|1 PROPHT до UAH
₴229.336
|1 PROPHT до VES
Bs288.85
|1 PROPHT до PKR
Rs1,517.6615
|1 PROPHT до KZT
₸2,877.491
|1 PROPHT до THB
฿188.6245
|1 PROPHT до TWD
NT$179.5775
|1 PROPHT до CHF
Fr4.9595
|1 PROPHT до HKD
HK$42.401
|1 PROPHT до MAD
.د.م54.5545