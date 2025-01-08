Сьогоднішня ціна Propel (PEL)

Поточна ціна Propel (PEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.95K USD. Ціна PEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Propel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.26 USD

- зміна ціни Propel протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 99.00M USD

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