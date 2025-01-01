Токеноміка Proof of Presence (POP) Дізнайтеся ключову інформацію про Proof of Presence (POP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Proof of Presence (POP) POP is a meme-inspired, deflationary token built on the Base network. It distributes a portion of transaction fees back to holders as ETH whenever certain on-chain conditions are met. By design, POP uses a low transaction fee where 0.99% is converted into ETH for rewards, and 0.01% is burned to gradually reduce the total supply. The contract has been renounced, indicating no further modifications can be made by its creators. POP launched with a 100% fair approach on Uniswap (no ICO, presales, or private allocations). Офіційний вебсайт: https://pop.restaurant/ Whitepaper: https://pop.restaurant/wp-content/uploads/2025/01/POP-Whitepaper-compressed.pdf Купити POP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Proof of Presence (POP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Proof of Presence (POP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,11K $ 11,11K $ 11,11K Загальна пропозиція: $ 979,87K $ 979,87K $ 979,87K Циркуляційна пропозиція: $ 979,87K $ 979,87K $ 979,87K FDV (повністю розведена вартість): $ 11,11K $ 11,11K $ 11,11K Історичний максимум: $ 0,262824 $ 0,262824 $ 0,262824 Історичний мінімум: $ 0,00922974 $ 0,00922974 $ 0,00922974 Поточна ціна: $ 0,01134295 $ 0,01134295 $ 0,01134295 Дізнайтеся більше про ціну Proof of Presence (POP)

Токеноміка Proof of Presence (POP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Proof of Presence (POP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POP, досліджуйте ціну токена POP в реальному часі!

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