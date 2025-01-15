Сьогоднішня ціна Proof of Presence (POP)

Поточна ціна Proof of Presence (POP) сьогодні становить 0.07844 USD з ринковою капіталізацією $ 76.87K USD. Ціна POP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Proof of Presence:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.70K USD

- зміна ціни Proof of Presence протягом дня — -1.39%

- циркуляційна пропозиція – 979.94K USD

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