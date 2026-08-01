Сьогоднішня ціна PrompTale AI

Поточна ціна PrompTale AI (TALE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TALE до USD становить $ 0 за TALE.

PrompTale AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 939, з циркуляційною пропозицією у 51,20M TALE. Протягом останніх 24 годин TALE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00117409 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,56, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TALE змінився на +0,08% за останню годину та на +19,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21,34K.

Ринкова інформація щодо PrompTale AI (TALE)

Ринкова капіталізація $ 48,94K$ 48,94K $ 48,94K Обсяг (за 24 год) $ 21,34K$ 21,34K $ 21,34K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 477,92K$ 477,92K $ 477,92K Циркуляційне постачання 51,20M 51,20M 51,20M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PrompTale AI — $ 48,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21,34K. Циркуляційна пропозиція TALE — 51,20M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 477,92K.