Сьогоднішня ціна Promise (PROMISE)

Поточна ціна Promise (PROMISE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PROMISE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Promise:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.37 USD

- зміна ціни Promise протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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