Сьогоднішня ціна Prometheus Waluigi (PROME)

Поточна ціна Prometheus Waluigi (PROME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 161.13K USD. Ціна PROME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prometheus Waluigi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.99K USD

- зміна ціни Prometheus Waluigi протягом дня — -49.20%

- циркуляційна пропозиція – 998.78M USD

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