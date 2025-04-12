Сьогоднішня ціна Prometheum Prodigy (PMPY)

Поточна ціна Prometheum Prodigy (PMPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.07K USD. Ціна PMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prometheum Prodigy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Prometheum Prodigy протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 389.40M USD

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