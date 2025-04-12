Ціна Prometheum Prodigy (PMPY)
Поточна ціна Prometheum Prodigy (PMPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.07K USD. Ціна PMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prometheum Prodigy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Prometheum Prodigy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 389.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prometheum Prodigy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prometheum Prodigy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prometheum Prodigy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prometheum Prodigy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+19.55%
|60 днів
|$ 0
|-97.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prometheum Prodigy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.87%
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layer2 ai blockchain
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