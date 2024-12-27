Ціна Prom (PROM)
Поточна ціна Prom (PROM) сьогодні становить 6.19 USD з ринковою капіталізацією $ 112.94M USD. Ціна PROM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.97M USD
- зміна ціни Prom протягом дня — +3.50%
- циркуляційна пропозиція – 18.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prom до USD становила $ +0.209231.
За останні 30 днів зміна ціни Prom до USD становила $ +0.1990326410.
За останні 60 днів зміна ціни Prom до USD становила $ +0.2374719220.
За останні 90 днів зміна ціни Prom до USD становила $ +0.421853346189503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.209231
|+3.50%
|30 днів
|$ +0.1990326410
|+3.22%
|60 днів
|$ +0.2374719220
|+3.84%
|90 днів
|$ +0.421853346189503
|+7.31%
Останній аналіз цін Prom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+3.50%
+18.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Prom is a modular ZkEVM Layer 2 that enables interoperability across various chains, including both EVM and non-EVM compatible networks. Prom submits its proof of transaction to the additional chains on top of the chosen Settlement chain, building the bridge between ecosystems.
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