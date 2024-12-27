Сьогоднішня ціна Prom (PROM)

Поточна ціна Prom (PROM) сьогодні становить 6.19 USD з ринковою капіталізацією $ 112.94M USD. Ціна PROM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.97M USD

- зміна ціни Prom протягом дня — +3.50%

- циркуляційна пропозиція – 18.25M USD

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