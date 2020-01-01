Токеноміка Prol AI (PROL) Дізнайтеся ключову інформацію про Prol AI (PROL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Prol AI (PROL) Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all. Офіційний вебсайт: https://prol.ai Whitepaper: https://prol.ai/whitepaper Купити PROL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Prol AI (PROL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Prol AI (PROL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,62K $ 15,62K $ 15,62K Загальна пропозиція: $ 981,16M $ 981,16M $ 981,16M Циркуляційна пропозиція: $ 946,55M $ 946,55M $ 946,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,19K $ 16,19K $ 16,19K Історичний максимум: $ 0,00174475 $ 0,00174475 $ 0,00174475 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Prol AI (PROL)

Токеноміка Prol AI (PROL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Prol AI (PROL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PROL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PROL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PROL, досліджуйте ціну токена PROL в реальному часі!

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