Ціна Prol AI (PROL)
Поточна ціна Prol AI (PROL) сьогодні становить 0.00107216 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна PROL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prol AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 491.03K USD
- зміна ціни Prol AI протягом дня — -18.18%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prol AI до USD становила $ -0.000238379350708077.
За останні 30 днів зміна ціни Prol AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prol AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prol AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000238379350708077
|-18.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prol AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.12%
-18.18%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all.
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