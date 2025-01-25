Сьогоднішня ціна Prol AI (PROL)

Поточна ціна Prol AI (PROL) сьогодні становить 0.00107216 USD з ринковою капіталізацією $ 1.07M USD. Ціна PROL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prol AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 491.03K USD

- зміна ціни Prol AI протягом дня — -18.18%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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