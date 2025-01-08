Ціна ProjectOasis (OASIS)
Поточна ціна ProjectOasis (OASIS) сьогодні становить 0.01090994 USD з ринковою капіталізацією $ 43.15K USD. Ціна OASIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ProjectOasis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.58 USD
- зміна ціни ProjectOasis протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 3.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ProjectOasis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ProjectOasis до USD становила $ +0.0000685187.
За останні 60 днів зміна ціни ProjectOasis до USD становила $ +0.0013533846.
За останні 90 днів зміна ціни ProjectOasis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.60%
|30 днів
|$ +0.0000685187
|+0.63%
|60 днів
|$ +0.0013533846
|+12.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ProjectOasis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.60%
-2.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse.
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