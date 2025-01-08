Сьогоднішня ціна ProjectOasis (OASIS)

Поточна ціна ProjectOasis (OASIS) сьогодні становить 0.01090994 USD з ринковою капіталізацією $ 43.15K USD. Ціна OASIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ProjectOasis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.58 USD

- зміна ціни ProjectOasis протягом дня — +0.60%

- циркуляційна пропозиція – 3.96M USD

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