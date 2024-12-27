Ціна Project89 (PROJECT89)
Поточна ціна Project89 (PROJECT89) сьогодні становить 0.02020388 USD з ринковою капіталізацією $ 20.19M USD. Ціна PROJECT89 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project89:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10M USD
- зміна ціни Project89 протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project89 до USD становила $ -0.00182577562900187.
За останні 30 днів зміна ціни Project89 до USD становила $ -0.0129190841.
За останні 60 днів зміна ціни Project89 до USD становила $ +0.0135988235.
За останні 90 днів зміна ціни Project89 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00182577562900187
|-8.28%
|30 днів
|$ -0.0129190841
|-63.94%
|60 днів
|$ +0.0135988235
|+67.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Project89: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-8.28%
+73.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete
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