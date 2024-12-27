Сьогоднішня ціна Project89 (PROJECT89)

Поточна ціна Project89 (PROJECT89) сьогодні становить 0.02020388 USD з ринковою капіталізацією $ 20.19M USD. Ціна PROJECT89 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project89:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10M USD

- зміна ціни Project89 протягом дня — -8.28%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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