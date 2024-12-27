Ціна Project WITH (WIKEN)
Поточна ціна Project WITH (WIKEN) сьогодні становить 0.0060456 USD з ринковою капіталізацією $ 6.37M USD. Ціна WIKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project WITH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.50K USD
- зміна ціни Project WITH протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.05B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project WITH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Project WITH до USD становила $ -0.0010143120.
За останні 60 днів зміна ціни Project WITH до USD становила $ -0.0005045663.
За останні 90 днів зміна ціни Project WITH до USD становила $ -0.001295833760619434.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.56%
|30 днів
|$ -0.0010143120
|-16.77%
|60 днів
|$ -0.0005045663
|-8.34%
|90 днів
|$ -0.001295833760619434
|-17.65%
Останній аналіз цін Project WITH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-0.56%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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