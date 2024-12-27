Сьогоднішня ціна Project WITH (WIKEN)

Поточна ціна Project WITH (WIKEN) сьогодні становить 0.0060456 USD з ринковою капіталізацією $ 6.37M USD. Ціна WIKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project WITH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.50K USD

- зміна ціни Project WITH протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.05B USD

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