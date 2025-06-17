Сьогоднішня ціна Project Rocket (ROCKET)

Поточна ціна Project Rocket (ROCKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117,61K USD. Ціна ROCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project Rocket:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Project Rocket протягом дня — -9,50%

- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD

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