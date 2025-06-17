Ціна Project Rocket (ROCKET)
Поточна ціна Project Rocket (ROCKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117,61K USD. Ціна ROCKET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project Rocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Project Rocket протягом дня — -9,50%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project Rocket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Project Rocket до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project Rocket до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project Rocket до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9,50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Project Rocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8,09%
-9,50%
-22,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.
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