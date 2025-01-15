Ціна Project Plutus (PPCOIN)
Поточна ціна Project Plutus (PPCOIN) сьогодні становить 0.0126277 USD з ринковою капіталізацією $ 12.67M USD. Ціна PPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project Plutus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 485.97K USD
- зміна ціни Project Plutus протягом дня — +25.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project Plutus до USD становила $ +0.00255298.
За останні 30 днів зміна ціни Project Plutus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project Plutus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project Plutus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00255298
|+25.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Project Plutus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+25.34%
+40.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly. Key components of the project include: AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
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