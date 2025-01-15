Сьогоднішня ціна Project Plutus (PPCOIN)

Поточна ціна Project Plutus (PPCOIN) сьогодні становить 0.0126277 USD з ринковою капіталізацією $ 12.67M USD. Ціна PPCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project Plutus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 485.97K USD

- зміна ціни Project Plutus протягом дня — +25.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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