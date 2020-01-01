Токеноміка Project Nostradamus ($AMEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Project Nostradamus ($AMEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Project Nostradamus ($AMEN) Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Офіційний вебсайт: https://www.projectnostradamus.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view Купити $AMEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Project Nostradamus ($AMEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Project Nostradamus ($AMEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 203.73K $ 203.73K $ 203.73K Загальна пропозиція: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркуляційна пропозиція: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 203.73K $ 203.73K $ 203.73K Історичний максимум: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 Історичний мінімум: $ 0.00431841 $ 0.00431841 $ 0.00431841 Поточна ціна: $ 0.00970131 $ 0.00970131 $ 0.00970131 Дізнайтеся більше про ціну Project Nostradamus ($AMEN)

Токеноміка Project Nostradamus ($AMEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Project Nostradamus ($AMEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $AMEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $AMEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $AMEN, досліджуйте ціну токена $AMEN в реальному часі!

Прогноз ціни $AMEN Хочете знати, куди рухається $AMEN? Наша сторінка прогнозу ціни $AMEN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $AMEN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!