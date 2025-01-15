Сьогоднішня ціна Project Nostradamus ($AMEN)

Поточна ціна Project Nostradamus ($AMEN) сьогодні становить 0.259251 USD з ринковою капіталізацією $ 5.48M USD. Ціна $AMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project Nostradamus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.87K USD

- зміна ціни Project Nostradamus протягом дня — +9.30%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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