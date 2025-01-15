Ціна Project Nostradamus ($AMEN)
Поточна ціна Project Nostradamus ($AMEN) сьогодні становить 0.259251 USD з ринковою капіталізацією $ 5.48M USD. Ціна $AMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project Nostradamus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.87K USD
- зміна ціни Project Nostradamus протягом дня — +9.30%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project Nostradamus до USD становила $ +0.02204816.
За останні 30 днів зміна ціни Project Nostradamus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project Nostradamus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project Nostradamus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02204816
|+9.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Project Nostradamus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.24%
+9.30%
+65.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.
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