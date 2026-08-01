Сьогоднішня ціна Project DogCat DOGC

Поточна ціна Project DogCat DOGC (DOGC) сьогодні становить $ 0,00177924, зі зміною 0,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGC до USD становить $ 0,00177924 за DOGC.

Project DogCat DOGC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 177 926, з циркуляційною пропозицією у 100,00M DOGC. Протягом останніх 24 годин DOGC торгувався між $ 0,00177155 (мінімум) та $ 0,00181089 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0018771, тоді як історичний мінімум — $ 0,00168954.

У короткостроковій динаміці DOGC змінився на -0,38% за останню годину та на +1,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 64,72.

Ринкова інформація щодо Project DogCat DOGC (DOGC)

Ринкова капіталізація $ 177,93K$ 177,93K $ 177,93K Обсяг (за 24 год) $ 64,72$ 64,72 $ 64,72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 177,93K$ 177,93K $ 177,93K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Project DogCat DOGC — $ 177,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 64,72. Циркуляційна пропозиція DOGC — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,93K.