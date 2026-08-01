Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Project DogCat DOGC сьогодні становить 0,00177924 USD. Ринкова капіталізація DOGC становить 177 926 USD. Відстежуйте оновлення цін DOGC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Project DogCat DOGC сьогодні становить 0,00177924 USD. Ринкова капіталізація DOGC становить 177 926 USD. Відстежуйте оновлення цін DOGC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DOGC

Інформація про ціну DOGC

Що таке DOGC

Whitepaper DOGC

Офіційний вебсайт DOGC

Токеноміка DOGC

Прогноз ціни DOGC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Project DogCat DOGC

Ціна Project DogCat DOGC (DOGC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOGC до USD:

$0,00178018
$0,00178018$0,00178018
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Project DogCat DOGC (DOGC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:58:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Project DogCat DOGC

Поточна ціна Project DogCat DOGC (DOGC) сьогодні становить $ 0,00177924, зі зміною 0,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOGC до USD становить $ 0,00177924 за DOGC.

Project DogCat DOGC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 177 926, з циркуляційною пропозицією у 100,00M DOGC. Протягом останніх 24 годин DOGC торгувався між $ 0,00177155 (мінімум) та $ 0,00181089 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0018771, тоді як історичний мінімум — $ 0,00168954.

У короткостроковій динаміці DOGC змінився на -0,38% за останню годину та на +1,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 64,72.

Ринкова інформація щодо Project DogCat DOGC (DOGC)

$ 177,93K
$ 177,93K$ 177,93K

$ 64,72
$ 64,72$ 64,72

$ 177,93K
$ 177,93K$ 177,93K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Project DogCat DOGC — $ 177,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 64,72. Циркуляційна пропозиція DOGC — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 177,93K.

Історія ціни Project DogCat DOGC у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00177155
$ 0,00177155$ 0,00177155
Мін. за 24 год
$ 0,00181089
$ 0,00181089$ 0,00181089
Макс. за 24 год

$ 0,00177155
$ 0,00177155$ 0,00177155

$ 0,00181089
$ 0,00181089$ 0,00181089

$ 0,0018771
$ 0,0018771$ 0,0018771

$ 0,00168954
$ 0,00168954$ 0,00168954

-0,38%

+0,15%

+1,67%

+1,67%

Історія ціни Project DogCat DOGC (DOGC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project DogCat DOGC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Project DogCat DOGC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project DogCat DOGC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project DogCat DOGC до USD становила $ -0,000000139311093519.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,15%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ -0,000000139311093519-0,00%

Прогноз ціни Project DogCat DOGC

Прогноз ціни Project DogCat DOGC (DOGC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DOGC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Project DogCat DOGC (DOGC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Project DogCat DOGC потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Project DogCat DOGC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DOGC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Project DogCat DOGC.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Project DogCat DOGC (DOGC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemCat-ThemedDog-Themed

Про Project DogCat DOGC

Яка зараз ринкова ціна DOGC?

Зараз його вартість становить ₴0.0784286052954577344000, що відображає зміну ціни на 0.14% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Project DogCat DOGC на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, DOGC демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для DOGC?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- DOGC. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Project DogCat DOGC?

Він торгувався в діапазоні від ₴0.0780896313657337680000 до ₴0.0798237320673385584000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність DOGC на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре DOGC інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Project DogCat DOGC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:58:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Project DogCat DOGC (DOGC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Project DogCat DOGC

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3492
$0,3492$0,3492

+249,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,38193
$0,38193$0,38193

-10,37%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01948
$0,01948$0,01948

+5,58%

AurumX

AurumX

UMX

$0,13499
$0,13499$0,13499

-22,77%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002368
$0,002368$0,002368

+82,15%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00609
$0,00609$0,00609

+35,33%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0129
$0,0129$0,0129

+22,85%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002985
$0,0002985$0,0002985

+12,64%

龙虾

龙虾

龙虾

$0,020622
$0,020622$0,020622

+5,39%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?