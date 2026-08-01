Сьогоднішня ціна Project DogCat DCAT

Поточна ціна Project DogCat DCAT (DCAT) сьогодні становить $ 0,00181167, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DCAT до USD становить $ 0,00181167 за DCAT.

Project DogCat DCAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 181 171, з циркуляційною пропозицією у 100,00M DCAT. Протягом останніх 24 годин DCAT торгувався між $ 0,00180993 (мінімум) та $ 0,00181773 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00184969, тоді як історичний мінімум — $ 0,00172207.

У короткостроковій динаміці DCAT змінився на -0,05% за останню годину та на +2,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 41,68.

Ринкова інформація щодо Project DogCat DCAT (DCAT)

Ринкова капіталізація $ 181,17K$ 181,17K $ 181,17K Обсяг (за 24 год) $ 41,68$ 41,68 $ 41,68 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 181,17K$ 181,17K $ 181,17K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Project DogCat DCAT — $ 181,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41,68. Циркуляційна пропозиція DCAT — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 181,17K.