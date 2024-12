Що таке Project Athena ( ATHENA)

Project Athena is a real-time data & AI company working towards helping users in web3 find promising projects while filtering out the scams & rugpulls. We are developing proprietary AI to do advanced code audits, project analysis and market analysis. On the side, we’re also looking into ways to protect users in web3 from phishing attempts, wallet drainers, etc. Our mission is to provide a streamlined user experience while keeping safety and security the top priority

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Project Athena (ATHENA) Whitepaper Офіційний вебсайт