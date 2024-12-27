Ціна Project Athena (ATHENA)
Поточна ціна Project Athena (ATHENA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 387.07K USD. Ціна ATHENA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project Athena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.18K USD
- зміна ціни Project Athena протягом дня — -20.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project Athena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Project Athena до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project Athena до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project Athena до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.30%
|30 днів
|$ 0
|-9.86%
|60 днів
|$ 0
|+7.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Project Athena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-20.30%
-31.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Athena is a real-time data & AI company working towards helping users in web3 find promising projects while filtering out the scams & rugpulls. We are developing proprietary AI to do advanced code audits, project analysis and market analysis. On the side, we’re also looking into ways to protect users in web3 from phishing attempts, wallet drainers, etc. Our mission is to provide a streamlined user experience while keeping safety and security the top priority
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