Сьогоднішня ціна Project Athena (ATHENA)

Поточна ціна Project Athena (ATHENA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 387.07K USD. Ціна ATHENA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project Athena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.18K USD

- зміна ціни Project Athena протягом дня — -20.30%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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