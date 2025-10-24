Інформація щодо ціни Project Ascend (ASCEND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,11%

Актуальна ціна Project Ascend (ASCEND) становить --. За останні 24 години ASCEND торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASCEND становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ASCEND змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Project Ascend (ASCEND)

Ринкова капіталізація $ 5,55K$ 5,55K $ 5,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,55K$ 5,55K $ 5,55K Циркуляційне постачання 999,74M 999,74M 999,74M Загальна пропозиція 999 735 245,504729 999 735 245,504729 999 735 245,504729

Поточна ринкова капіталізація Project Ascend — $ 5,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASCEND — 999,74M, зі загальною пропозицією 999735245.504729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,55K.