Ціна Project Ailey (ALE)
Поточна ціна Project Ailey (ALE) сьогодні становить 0.111265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project Ailey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.87K USD
- зміна ціни Project Ailey протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project Ailey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Project Ailey до USD становила $ +0.0000726449.
За останні 60 днів зміна ціни Project Ailey до USD становила $ -0.0039757098.
За останні 90 днів зміна ціни Project Ailey до USD становила $ -0.05819696925108767.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ +0.0000726449
|+0.07%
|60 днів
|$ -0.0039757098
|-3.57%
|90 днів
|$ -0.05819696925108767
|-34.34%
Останній аналіз цін Project Ailey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+0.03%
-0.06%
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