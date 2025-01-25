Сьогоднішня ціна Project Ailey (ALE)

Поточна ціна Project Ailey (ALE) сьогодні становить 0.111265 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project Ailey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.87K USD

- зміна ціни Project Ailey протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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