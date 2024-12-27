Сьогоднішня ціна Project AEON (AEON)

Поточна ціна Project AEON (AEON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 311.12K USD. Ціна AEON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project AEON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.21K USD

- зміна ціни Project AEON протягом дня — -0.57%

- циркуляційна пропозиція – 998.97M USD

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