Ціна Project AEON (AEON)
Поточна ціна Project AEON (AEON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 311.12K USD. Ціна AEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Project AEON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.21K USD
- зміна ціни Project AEON протягом дня — -0.57%
- циркуляційна пропозиція – 998.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Project AEON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Project AEON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Project AEON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Project AEON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.57%
|30 днів
|$ 0
|-82.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Project AEON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-0.57%
-9.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project AEON is a community-led initiative driven by the vision to innovate and redefine the standards for memecoins. Harnessing the power of AI, AEON is developing a suite of tools designed to shield investors from scams and deceptive practices, aiming to clean up the dark side of crypto. Following a community takeover, the AEON team is committed to rebuilding confidence in the meme token space. By prioritizing transparency, open communication, and long-term value, AEON sets itself apart in an industry often plagued by mistrust. At the heart of AEON is its thriving community, where collaboration and input from supporters guide the project’s evolution. This decentralized approach ensures the collective vision is always at the forefront, making AEON more than just a token—it’s a movement. Through innovative tools, entertaining educational resources, and partnerships with like-minded projects, AEON aims to attract diverse audiences and deliver meaningful utility. By blending creativity, cutting-edge technology, and practical applications, AEON aspires to demonstrate the potential of transparency and active development in reshaping the memecoin landscape. AEON’s mission is clear: to set a new standard in crypto by fostering trust, driving innovation, and building a sustainable future.
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