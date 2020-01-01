Токеноміка Project 32 (32) Дізнайтеся ключову інформацію про Project 32 (32), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Project 32 (32) Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation. Офіційний вебсайт: https://www.32project.org/ Купити 32 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Project 32 (32) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Project 32 (32), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,04K $ 5,04K $ 5,04K Загальна пропозиція: $ 3,23B $ 3,23B $ 3,23B Циркуляційна пропозиція: $ 3,23B $ 3,23B $ 3,23B FDV (повністю розведена вартість): $ 5,04K $ 5,04K $ 5,04K Історичний максимум: $ 0,0006118 $ 0,0006118 $ 0,0006118 Історичний мінімум: $ 0,00000156 $ 0,00000156 $ 0,00000156 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Project 32 (32)

Токеноміка Project 32 (32): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Project 32 (32) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів 32, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів 32, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку 32, досліджуйте ціну токена 32 в реальному часі!

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