Сьогоднішня ціна Project 32 (32)

Поточна ціна Project 32 (32) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 32 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Project 32:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 306.22K USD

- зміна ціни Project 32 протягом дня — -22.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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