Токеноміка PROFIT AI (PROFIT) Дізнайтеся ключову інформацію про PROFIT AI (PROFIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PROFIT AI (PROFIT) $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Офіційний вебсайт: https://www.profitaieth.com/ Whitepaper: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai Купити PROFIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PROFIT AI (PROFIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PROFIT AI (PROFIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 221,71K $ 221,71K $ 221,71K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 221,71K $ 221,71K $ 221,71K Історичний максимум: $ 0,0411361 $ 0,0411361 $ 0,0411361 Історичний мінімум: $ 0,01473288 $ 0,01473288 $ 0,01473288 Поточна ціна: $ 0,02217082 $ 0,02217082 $ 0,02217082 Дізнайтеся більше про ціну PROFIT AI (PROFIT)

Токеноміка PROFIT AI (PROFIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PROFIT AI (PROFIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PROFIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PROFIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PROFIT, досліджуйте ціну токена PROFIT в реальному часі!

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