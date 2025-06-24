Сьогоднішня ціна PROFIT AI (PROFIT)

Поточна ціна PROFIT AI (PROFIT) сьогодні становить 0,02409511 USD з ринковою капіталізацією $ 240,87K USD. Ціна PROFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PROFIT AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PROFIT AI протягом дня — +50,28%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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