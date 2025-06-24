Ціна PROFIT AI (PROFIT)
Поточна ціна PROFIT AI (PROFIT) сьогодні становить 0,02409511 USD з ринковою капіталізацією $ 240,87K USD. Ціна PROFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PROFIT AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PROFIT AI протягом дня — +50,28%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PROFIT AI до USD становила $ +0,0080616.
За останні 30 днів зміна ціни PROFIT AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PROFIT AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PROFIT AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0080616
|+50,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PROFIT AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,33%
+50,28%
+4,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.
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