Ціна Professional Fighters League Fan Token (PFL)
Поточна ціна Professional Fighters League Fan Token (PFL) сьогодні становить 0.246334 USD з ринковою капіталізацією $ 487.13K USD. Ціна PFL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Professional Fighters League Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD
- зміна ціни Professional Fighters League Fan Token протягом дня — -1.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Professional Fighters League Fan Token до USD становила $ -0.0043592969340609.
За останні 30 днів зміна ціни Professional Fighters League Fan Token до USD становила $ +0.0254644570.
За останні 60 днів зміна ціни Professional Fighters League Fan Token до USD становила $ +0.0732892670.
За останні 90 днів зміна ціни Professional Fighters League Fan Token до USD становила $ +0.03931849811794147.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0043592969340609
|-1.73%
|30 днів
|$ +0.0254644570
|+10.34%
|60 днів
|$ +0.0732892670
|+29.75%
|90 днів
|$ +0.03931849811794147
|+18.99%
Останній аналіз цін Professional Fighters League Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-1.73%
+12.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Official Fan Token of the Professional Fighters League
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