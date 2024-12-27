Сьогоднішня ціна Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Поточна ціна Professional Fighters League Fan Token (PFL) сьогодні становить 0.246334 USD з ринковою капіталізацією $ 487.13K USD. Ціна PFL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Professional Fighters League Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43 USD

- зміна ціни Professional Fighters League Fan Token протягом дня — -1.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.98M USD

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