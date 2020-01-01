Токеноміка ProductClank ($PRO)

Токеноміка ProductClank ($PRO)

Дізнайтеся ключову інформацію про ProductClank ($PRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація ProductClank ($PRO)

TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin

ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists.

Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in.

The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution!

How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.

Офіційний вебсайт:
https://productclank.com/
Whitepaper:
https://paragraph.xyz/@liorg/a-glimpse-into-the-future-of-venture-building

Токеноміка та аналіз ціни ProductClank ($PRO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ProductClank ($PRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 407,67K
$ 407,67K$ 407,67K
Загальна пропозиція:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 407,67K
$ 407,67K$ 407,67K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка ProductClank ($PRO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки ProductClank ($PRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $PRO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PRO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PRO, досліджуйте ціну токена $PRO в реальному часі!

Прогноз ціни $PRO

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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.