Ціна ProductClank ($PRO)
Поточна ціна ProductClank ($PRO) сьогодні становить 0.00000319 USD з ринковою капіталізацією $ 318.57K USD. Ціна $PRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ProductClank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.13K USD
- зміна ціни ProductClank протягом дня — -7.16%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ProductClank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ProductClank до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ProductClank до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ProductClank до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ProductClank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.52%
-7.16%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
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