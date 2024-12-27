Ціна Probit (PROB)
Поточна ціна Probit (PROB) сьогодні становить 0.050081 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна PROB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Probit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.21K USD
- зміна ціни Probit протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 27.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Probit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Probit до USD становила $ -0.0080286153.
За останні 60 днів зміна ціни Probit до USD становила $ -0.0088519870.
За останні 90 днів зміна ціни Probit до USD становила $ -0.01959855707012813.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0080286153
|-16.03%
|60 днів
|$ -0.0088519870
|-17.67%
|90 днів
|$ -0.01959855707012813
|-28.12%
Останній аналіз цін Probit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.00%
+0.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.
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