Сьогоднішня ціна Probit (PROB)

Поточна ціна Probit (PROB) сьогодні становить 0.050081 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна PROB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Probit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.21K USD

- зміна ціни Probit протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 27.67M USD

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