Що таке Probit ( PROB)

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

