Сьогоднішня ціна PRNT (PRNT)

Поточна ціна PRNT (PRNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PRNT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.24 USD

- зміна ціни PRNT протягом дня — -3.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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