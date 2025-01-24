Ціна PRM Token (PRM)
Поточна ціна PRM Token (PRM) сьогодні становить 0.00004988 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PRM Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02 USD
- зміна ціни PRM Token протягом дня — +4.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PRM Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PRM Token до USD становила $ +0.0000227515.
За останні 60 днів зміна ціни PRM Token до USD становила $ -0.0000062462.
За останні 90 днів зміна ціни PRM Token до USD становила $ +0.00000313735600769937.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.99%
|30 днів
|$ +0.0000227515
|+45.61%
|60 днів
|$ -0.0000062462
|-12.52%
|90 днів
|$ +0.00000313735600769937
|+6.71%
Останній аналіз цін PRM Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+4.99%
+48.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRM is the on-chain utility token of The Primes' ecosystem, integrated with current and future solutions towards the benefit of collection holders.
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