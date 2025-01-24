Сьогоднішня ціна PRM Token (PRM)

Поточна ціна PRM Token (PRM) сьогодні становить 0.00004988 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PRM Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02 USD

- зміна ціни PRM Token протягом дня — +4.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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