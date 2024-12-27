Ціна Prizm (PZM)
Поточна ціна Prizm (PZM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна PZM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prizm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12K USD
- зміна ціни Prizm протягом дня — +0.70%
- циркуляційна пропозиція – 4.25B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prizm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prizm до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prizm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prizm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.70%
|30 днів
|$ 0
|-6.84%
|60 днів
|$ 0
|-21.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prizm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+0.70%
+2.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRIZM — is a 100% Proof of Stake cryptocurrency based on the NEXT core, built in the open source Java language. A new implementation of the cryptocurrency concept that allows any user to store PRIZM transfers and make them directly in an easy, quick and secure way, as if transferring from hand to hand. PRIZM - a fully decentralized, self-regulating system with native Blockchain and unique PARAMINING technology.
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