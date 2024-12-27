Сьогоднішня ціна Prizm (PZM)

Поточна ціна Prizm (PZM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна PZM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prizm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12K USD

- зміна ціни Prizm протягом дня — +0.70%

- циркуляційна пропозиція – 4.25B USD

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