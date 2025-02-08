Сьогоднішня ціна Privix (PRIVIX)

Поточна ціна Privix (PRIVIX) сьогодні становить 0.155458 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRIVIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Privix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.56K USD

- зміна ціни Privix протягом дня — -25.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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