Ціна Privix (PRIVIX)
Поточна ціна Privix (PRIVIX) сьогодні становить 0.155458 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRIVIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Privix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.56K USD
- зміна ціни Privix протягом дня — -25.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PRIVIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PRIVIX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Privix до USD становила $ -0.0540179243558898.
За останні 30 днів зміна ціни Privix до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Privix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Privix до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0540179243558898
|-25.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Privix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.37%
-25.78%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PRIVIX до AUD
A$0.24717822
|1 PRIVIX до GBP
￡0.1243664
|1 PRIVIX до EUR
€0.14923968
|1 PRIVIX до USD
$0.155458
|1 PRIVIX до MYR
RM0.69023352
|1 PRIVIX до TRY
₺5.57783304
|1 PRIVIX до JPY
¥23.53167746
|1 PRIVIX до RUB
₽15.06543478
|1 PRIVIX до INR
₹13.64610324
|1 PRIVIX до IDR
Rp2,548.49139552
|1 PRIVIX до PHP
₱9.01967316
|1 PRIVIX до EGP
￡E.7.81487366
|1 PRIVIX до BRL
R$0.9016564
|1 PRIVIX до CAD
C$0.22075036
|1 PRIVIX до BDT
৳18.96898516
|1 PRIVIX до NGN
₦233.0704065
|1 PRIVIX до UAH
₴6.44684326
|1 PRIVIX до VES
Bs9.32748
|1 PRIVIX до PKR
Rs43.38677322
|1 PRIVIX до KZT
₸79.3146716
|1 PRIVIX до THB
฿5.26380788
|1 PRIVIX до TWD
NT$5.10524072
|1 PRIVIX до CHF
Fr0.1399122
|1 PRIVIX до HKD
HK$1.21101782
|1 PRIVIX до MAD
.د.م1.55613458