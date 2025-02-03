Сьогоднішня ціна PRiVCY (PRIV)

Поточна ціна PRiVCY (PRIV) сьогодні становить 0.00005483 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRIV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PRiVCY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PRiVCY протягом дня — -7.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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