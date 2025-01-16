Ціна Privateum Global (PRI)
Поточна ціна Privateum Global (PRI) сьогодні становить 5.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Privateum Global:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.99K USD
- зміна ціни Privateum Global протягом дня — +3.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Privateum Global до USD становила $ +0.148501.
За останні 30 днів зміна ціни Privateum Global до USD становила $ +1.5752257920.
За останні 60 днів зміна ціни Privateum Global до USD становила $ -0.2243218320.
За останні 90 днів зміна ціни Privateum Global до USD становила $ +0.513447917741416.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.148501
|+3.04%
|30 днів
|$ +1.5752257920
|+31.25%
|60 днів
|$ -0.2243218320
|-4.45%
|90 днів
|$ +0.513447917741416
|+11.34%
Останній аналіз цін Privateum Global: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.38%
+3.04%
-9.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Privateum is Private asset management platform based on consensus blockchain. The modern world ruled and dominated by centralized authorities leaves little to no chance for individual members of society to truly own anything - assets, freedom, or future. In Privateum we believe that the power of decentralization, self-organization and mutual support is capable of forming an alternate form of cooperation and success. We believe that creating an environment where global businesses can freely operate with no dependency on centralized authorities, financial institutions and local payment barriers is creating the Cooperation of the Future.
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