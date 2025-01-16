Сьогоднішня ціна Privateum Global (PRI)

Поточна ціна Privateum Global (PRI) сьогодні становить 5.04 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Privateum Global:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.99K USD

- зміна ціни Privateum Global протягом дня — +3.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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