Ціна Private Wrapped wROSE (PWROSE)
Поточна ціна Private Wrapped wROSE (PWROSE) сьогодні становить 0.084188 USD з ринковою капіталізацією $ 400.47K USD. Ціна PWROSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Private Wrapped wROSE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD
- зміна ціни Private Wrapped wROSE протягом дня — +3.50%
- циркуляційна пропозиція – 4.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Private Wrapped wROSE до USD становила $ +0.00284905.
За останні 30 днів зміна ціни Private Wrapped wROSE до USD становила $ -0.0068624248.
За останні 60 днів зміна ціни Private Wrapped wROSE до USD становила $ +0.0266623985.
За останні 90 днів зміна ціни Private Wrapped wROSE до USD становила $ +0.00823649597739724.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00284905
|+3.50%
|30 днів
|$ -0.0068624248
|-8.15%
|60 днів
|$ +0.0266623985
|+31.67%
|90 днів
|$ +0.00823649597739724
|+10.84%
Останній аналіз цін Private Wrapped wROSE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+3.50%
+9.42%
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