Сьогоднішня ціна Private Wrapped wROSE (PWROSE)

Поточна ціна Private Wrapped wROSE (PWROSE) сьогодні становить 0.084188 USD з ринковою капіталізацією $ 400.47K USD. Ціна PWROSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Private Wrapped wROSE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD

- зміна ціни Private Wrapped wROSE протягом дня — +3.50%

- циркуляційна пропозиція – 4.76M USD

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