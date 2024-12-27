Сьогоднішня ціна Private Wrapped IX (PIX)

Поточна ціна Private Wrapped IX (PIX) сьогодні становить 0.064083 USD з ринковою капіталізацією $ 163.10K USD. Ціна PIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Private Wrapped IX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82K USD

- зміна ціни Private Wrapped IX протягом дня — -5.95%

- циркуляційна пропозиція – 2.55M USD

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