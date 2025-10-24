Ціна Private Aviation Finance Token (CINO)
-0,15%
+0,47%
-1,13%
-1,13%
Актуальна ціна Private Aviation Finance Token (CINO) становить $0,01916142. За останні 24 години CINO торгувався між мінімумом у $ 0,01883379 і максимумом у $ 0,01972013, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CINO становить $ 0,053481, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0180294.
Що стосується короткострокових результатів, то CINO змінився на -0,15% за останню годину, +0,47% за 24 години та на -1,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Private Aviation Finance Token — $ 12,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CINO — 659,81M, зі загальною пропозицією 999999706.811177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,16M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ -0,0098072976.
За останні 60 днів зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ -0,0108906249.
За останні 90 днів зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,47%
|30 днів
|$ -0,0098072976
|-51,18%
|60 днів
|$ -0,0108906249
|-56,83%
|90 днів
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
