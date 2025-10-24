Актуальна ціна Private Aviation Finance Token сьогодні становить 0,01916142 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CINO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CINO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Private Aviation Finance Token сьогодні становить 0,01916142 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CINO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CINO на MEXC вже зараз.

Ціна Private Aviation Finance Token (CINO)

Актуальна ціна 1 CINO до USD:

$0,0191614
$0,0191614
+0,40%1D
Графік ціни Private Aviation Finance Token (CINO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01883379
$ 0,01883379
Мін. за 24 год
$ 0,01972013
$ 0,01972013
Макс. за 24 год

$ 0,01883379
$ 0,01883379

$ 0,01972013
$ 0,01972013

$ 0,053481
$ 0,053481

$ 0,0180294
$ 0,0180294

-0,15%

+0,47%

-1,13%

-1,13%

Актуальна ціна Private Aviation Finance Token (CINO) становить $0,01916142. За останні 24 години CINO торгувався між мінімумом у $ 0,01883379 і максимумом у $ 0,01972013, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CINO становить $ 0,053481, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0180294.

Що стосується короткострокових результатів, то CINO змінився на -0,15% за останню годину, +0,47% за 24 години та на -1,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 12,64M
$ 12,64M

--
--

$ 19,16M
$ 19,16M

659,81M
659,81M

999 999 706,811177
999 999 706,811177

Поточна ринкова капіталізація Private Aviation Finance Token — $ 12,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CINO — 659,81M, зі загальною пропозицією 999999706.811177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,16M.

Історія ціни Private Aviation Finance Token (CINO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ -0,0098072976.
За останні 60 днів зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ -0,0108906249.
За останні 90 днів зміна ціни Private Aviation Finance Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,47%
30 днів$ -0,0098072976-51,18%
60 днів$ -0,0108906249-56,83%
90 днів$ 0--

Що таке Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Private Aviation Finance Token (USD)

Скільки коштуватиме Private Aviation Finance Token (CINO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Private Aviation Finance Token (CINO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Private Aviation Finance Token.

Перегляньте прогноз ціни Private Aviation Finance Token вже зараз!

CINO до місцевих валют

Токеноміка Private Aviation Finance Token (CINO)

Розуміння токеноміки Private Aviation Finance Token (CINO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CINO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Private Aviation Finance Token (CINO)

Скільки сьогодні коштує Private Aviation Finance Token (CINO)?
Актуальна ціна CINO у USD становить 0,01916142 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CINO до USD?
Поточна ціна CINO до USD — $ 0,01916142. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Private Aviation Finance Token?
Ринкова капіталізація CINO — $ 12,64M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CINO?
Циркуляційна пропозиція CINO — 659,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CINO?
CINO досяг історичної максимальної ціни у 0,053481 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CINO?
Історична мінімальна ціна CINO становила 0,0180294 USD.
Який обсяг торгівлі CINO?
Актуальний обсяг торгівлі CINO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CINO цього року?
CINO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CINO для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Private Aviation Finance Token (CINO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 486,99

$3 982,90

$0,16878

$193,34

$20,5878

$3 982,90

$111 486,99

$193,34

$2,4469

$1 138,54

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6292

$0,00000741

$49,20

$0,5809

$0,0003954

