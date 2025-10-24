Інформація щодо ціни Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01883379 $ 0,01883379 $ 0,01883379 Мін. за 24 год $ 0,01972013 $ 0,01972013 $ 0,01972013 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01883379$ 0,01883379 $ 0,01883379 Макс. за 24 год $ 0,01972013$ 0,01972013 $ 0,01972013 Рекордний максимум $ 0,053481$ 0,053481 $ 0,053481 Найнижча ціна $ 0,0180294$ 0,0180294 $ 0,0180294 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,13%

Актуальна ціна Private Aviation Finance Token (CINO) становить $0,01916142. За останні 24 години CINO торгувався між мінімумом у $ 0,01883379 і максимумом у $ 0,01972013, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CINO становить $ 0,053481, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0180294.

Що стосується короткострокових результатів, то CINO змінився на -0,15% за останню годину, +0,47% за 24 години та на -1,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Private Aviation Finance Token (CINO)

Ринкова капіталізація $ 12,64M$ 12,64M $ 12,64M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,16M$ 19,16M $ 19,16M Циркуляційне постачання 659,81M 659,81M 659,81M Загальна пропозиція 999 999 706,811177 999 999 706,811177 999 999 706,811177

Поточна ринкова капіталізація Private Aviation Finance Token — $ 12,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CINO — 659,81M, зі загальною пропозицією 999999706.811177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,16M.