Сьогоднішня ціна Privasea AI

Поточна ціна Privasea AI (PRAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRAI до USD становить $ 0 за PRAI.

Privasea AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 113 933, з циркуляційною пропозицією у 206,04M PRAI. Протягом останніх 24 годин PRAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,096207, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRAI змінився на +0,12% за останню годину та на -1,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 982,85.

Ринкова інформація щодо Privasea AI (PRAI)

Ринкова капіталізація $ 113,93K$ 113,93K $ 113,93K Обсяг (за 24 год) $ 982,85$ 982,85 $ 982,85 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 552,98K$ 552,98K $ 552,98K Циркуляційне постачання 206,04M 206,04M 206,04M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Privasea AI — $ 113,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 982,85. Циркуляційна пропозиція PRAI — 206,04M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 552,98K.